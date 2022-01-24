На порозі «червоної». Вінниччина перейшла у «помаранчеву» зону карантину
Наразі в області хворіє 8 323 особи
Вінницька область покидає «жовту» карантинну зону. Від сьогодні, 24 січня, в області діє «помаранчева». Усе через стрімке збільшення захворюваності та заповненість лікарень.
За даними МОЗ, протягом неділі, 23 січня, у Вінницькій області було виявлено 524 нових випадків Covid-19. За день одужали 126 осіб, зареєстровано п’ять летальних випадків. Наразі в області хворіє 8 323 особи. Рівень захворюваності становить 540,7 осіб на 100 тис. населення.
Міністерство охорони здоров'я визначило нові карантинні рівні у кожному регіоні країни. Вінниччина відтепер у помаранчевій зоні.
«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до «червоної» зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:
завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%;
кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом семи днів на 100 тис. населення менше ніж 300;
кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за сім днів на 100 тис. населення понад 60;
коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%;
зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.
На «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.
Нагадаємо, в Україні за добу 23 січня зафіксували 12 915 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень хвороби померли 67 людей, натомість 2 430 громадян одужали.
Серед виявлених учора хворих – 1 826 дітей та 224 медичних працівники. Протягом останньої доби до лікарень з коронавірусом або підозрою потрапили 1 836 людей.
Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Львівській (2 036), Івано-Франківській (1 765) та Харківській (1 019) областях.
Нагадаємо, що Івано-Франківська область від сьогодні «червона»: дивіться список обмежень.
Зазначимо, що наразі 10 областей України залишаються у «помаранчевій» зоні карантину.
Тим часом експертка ВООЗ попередила про появу більш заразного штаму коронавірусу.