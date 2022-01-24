На порозі «червоної». Вінниччина перейшла у «помаранчеву» зону карантину

Наразі в області хворіє 8 323 особи

Вінницька область покидає «жовту» карантинну зону. Від сьогодні, 24 січня, в області діє «помаранчева». Усе через стрімке збільшення захворюваності та заповненість лікарень.

За даними МОЗ, протягом неділі, 23 січня, у Вінницькій області було виявлено 524 нових випадків Covid-19. За день одужали 126 осіб, зареєстровано п’ять летальних випадків. Наразі в області хворіє 8 323 особи. Рівень захворюваності становить 540,7 осіб на 100 тис. населення.

Міністерство охорони здоров'я визначило нові карантинні рівні у кожному регіоні країни. Вінниччина відтепер у помаранчевій зоні.

«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до «червоної» зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%;

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом семи днів на 100 тис. населення менше ніж 300;

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за сім днів на 100 тис. населення понад 60;

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%;

зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Нагадаємо, в Україні за добу 23 січня зафіксували 12 915 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень хвороби померли 67 людей, натомість 2 430 громадян одужали.