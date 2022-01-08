Жінка, яка користувалася підробним covid-свідоцтвом для походу до кафе, загриміла до суду

Власницю фейкового медичного документу виявив поліцейський під час рейду

На Дніпропетровщині власниця фальшивого covid-свідоцтва отримала покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке суд замінив на рік випробувального терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 4 січня.

За матеріалами справи обвинувачена придбала у невідомої особи підроблене свідоцтво про вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19. Фейковий документ жінка використовувала з метою отримання права безперешкодно відвідувати заклади громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо).

22 грудня обвинувачена перебувала у кафе «Дніпро» міста Новомосковськ Дніпропетровської області. У цей момент до закладу зайшов поліцейський, щоб перевірити дотримання відвідувачами карантинних обмежень. На вимогу правоохоронця обвинувачена показала підробне свідоцтво.

Дії жінки слідство кваліфікувало за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу («Використання завідомо підробленого документа»).

У суді обвинувачена визнала вину і щиро розкаялася.

Феміда дійшла висновку про можливість призначення жінці покарання без ізоляції її від суспільства. Окремо на неї покладено низку обов’язків, у тому числі не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Як повідомляв «Главком», медика з французького регіону Овернь-Рона-Альпи, якого впіймали на підробці сертифікатів про щеплення від коронавірусу, покарали штрафом на 40 тисяч євро і тимчасовим вигнанням з професії.

Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

У жовтні поточного року правоохоронці викрили чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Правопорушником виявився киянин, 1973 року народження. Слідчі повідомили йому про підозру.