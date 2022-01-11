Попри морози, в Києві відбудуться продуктові ярмарки (адреси)

Ярмарки пройдуть лише у трьох районах столиці

Цього тижня, 11-16 січня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки пройдуть:

11 січня (вівторок):

у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

12 січня (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), просп. Валерія Лобановського, 196-198/22;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

13 січня (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

14 січня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

15 січня (субота):

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

16 січня (неділя):

у Голосіївському районі – вул. Метрологічна, 11Б-17/1;

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

Крім того, 15-16 січня в Києві триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Так, 15 січня (субота) ярмарки пройдуть:

у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9.

16 січня (неділя):

у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

Як повідомлялося, синоптики прогнозують сильні морози цього тижня в Києві.