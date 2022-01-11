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    Попри морози, в Києві відбудуться продуктові ярмарки (адреси)

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    Ярмарки проходять із дотриманням карантинних обмежень - Попри морози, в Києві відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
    Ярмарки проходять із дотриманням карантинних обмежень
    фото з відкритих джерел

    Ярмарки пройдуть лише у трьох районах столиці

    Цього тижня, 11-16 січня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Ярмарки пройдуть:

    11 січня (вівторок):

    • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
    • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

    12 січня (середа):

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), просп. Валерія Лобановського, 196-198/22;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

    13 січня (четвер):

    • у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

    14 січня (п’ятниця):

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

    15 січня (субота):

    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

    16 січня (неділя):

    • у Голосіївському районі – вул. Метрологічна, 11Б-17/1;
    • у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • в Оболонському районі – вул. Марка Вовчка, 21.

    Крім того, 15-16 січня в Києві триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки.

    Так, 15 січня (субота) ярмарки пройдуть:

    • у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9.

    16 січня (неділя):

    • у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

    Як повідомлялося, синоптики прогнозують сильні морози цього тижня в Києві.

    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок
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    Попри морози, в Києві відбудуться продуктові ярмарки (адреси)