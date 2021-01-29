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    Попри негоду в Києві тривають ярмарки (адреси)

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    На ярмарках киянам пропонують сільськогосподарську продукцію - Попри негоду в Києві тривають ярмарки (адреси)
    На ярмарках киянам пропонують сільськогосподарську продукцію

    Ярмарки відбуваються у восьми районах столиці

    Сьогодні, 29 січня, у Києві для задоволення потреб споживачів відбудуться сезонні ярмарки.

    Про це повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Ярмарки проходять:

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
    • у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    Нагадаємо, ярмарки у столиці тривають із 26 до 31 січня

    У Києві другий день поспіль триває снігопад, у ніч на 29 січня температура опустилась з 0°С до -5°С. Прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.

    15-17 січня через погіршення погодних умов у Києві скасували проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків.

    З 20 січня ярмарки відновились і тривали до 24 січня.

    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок
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