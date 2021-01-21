В Україні почала дорожчати білокачанна капуста

До середини січня багато виробників розпродали більшу частину запасів

В Україні на поточному тижні намітилася тенденція до підвищення цін на білокачанну капусту. Про це повідомляє east-fruit.com, пише agronews.ua.

Згідно з даними щоденного моніторингу, до середини січня багато виробників розпродали більшу частину запасів.

«З огляду на стрімке зниження запасів капусти в господарствах, фермери почали стримувати продаж якісної продукції, що і призвело до зростання цін на цьому тижні», ‒ йдеться у повідомленні.

Підтверджують подорожчання білокачанної капусти і оптові компанії, які відзначають загальне скорочення пропозицій на ринку.

Так, на сьогоднішній день відпускні ціни на білокачанну капусту в фермерських господарствах вже піднялися до 1,50-3,50 грн/кг ($ 0,05-0,12/кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Варто відзначити, що незважаючи на подорожчання в сегменті білокачанної капусти, на сьогоднішній день дана продукція на українському ринку все ж коштує в середньому на 25% дешевше, ніж в аналогічний минулорічний період.

Більшість ключових гравців ринку, не виключають, що зростання цін на дану продукцію носить тимчасовий характер. Свою думку, вони аргументують тим, що чергове подорожчання капусти, може мотивувати українських фермерів почати розпродаж овочів зі сховищ.

Нагадаємо, Держстат проаналізував, які продукти харчування найбільше подорожчали у 2020 році

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