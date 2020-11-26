На Софійській площі в Києві почався монтаж новорічної ялинки (фото)

В основі ялинки буде багатотонна конструкція

Цього року головна новорічна ялинка країни буде штучною

У четвер, 26 листопада, на Софійській площі в центрі Києва розпочався монтаж головної новорічної ялинки країни.

Наразі тут працюють четверо робочих і кран, повідомляють Українські новини.

Робочими монтується металевий каркас, на який буде встановлюватися ялинка.

На цю мить вже встановили будиночки для торгівлі напоями.

Основи ялинки - це багатотонна конструкція.

«Це так званий «стакан», в якому буде закріплена сама ялинка. На його установку знадобитися три дні. Далі почнуться роботи з монтажу металевого каркаса ялинки», – розповіли сайту «Сьогодні» в Folk Ukraine, яка вже багато років організовує новорічне свято на Софійській площі.

Варто відзначити, що плитку на площі прикрили спеціальним матеріалом, щоб не пошкодити її.

Нагадаємо, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь.

Цьогоріч головна ялинка на Софійській площі у Києві буде штучною і обійдеться у 5-7 млн гривень. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців.

Тематика цього року – «Казковий ліс» зі своїми персонажами та тематичним декором (лісові звірі та плоди – шишки, горішки, бурульки, сніжинки та гірлянди).

На ялинці буде близько 1500 іграшок та 10 кілометрів гірлянд, запланована висота – 31 метр.

Як відомо, Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята.