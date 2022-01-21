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    У столиці другий день поспіль більше тисячі нових хворих на Covid-19

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    У Київській області активних хворих понад 52 тис. - У столиці другий день поспіль більше тисячі нових хворих на Covid-19
    У Київській області активних хворих понад 52 тис.
    фото: з відкритих джерел

    Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 350 тис. киян

    За минулу добу, 20 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1552 осіб, що на 143 випадків більше, ніж за минулу добу. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 350 тис. киян, інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 330 тис. осіб (за добу 20 січня – 752)
    • померли понад 8,4 тис. людей (за добу – 12)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 12 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 191 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 672 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 180 тис. осіб (за добу 20 січня – 310)
    • померли 4,7 тис. осіб (за добу – 2).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 52 тис.

    Нагадаємо, за минулу добу, за минулу добу, 20 січня, в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 2464, медпрацівників – 429). Найбільше нових випадків в Івано-Франківській, Львівській областях

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ хвороби коронавірус
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    У столиці другий день поспіль більше тисячі нових хворих на Covid-19