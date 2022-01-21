У столиці другий день поспіль більше тисячі нових хворих на Covid-19

Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 350 тис. киян

За минулу добу, 20 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1552 осіб, що на 143 випадків більше, ніж за минулу добу. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 350 тис. киян, інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 330 тис. осіб (за добу 20 січня – 752)

померли понад 8,4 тис. людей (за добу – 12)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 12 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 191 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 672 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 180 тис. осіб (за добу 20 січня – 310)

померли 4,7 тис. осіб (за добу – 2).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 52 тис.

Нагадаємо, за минулу добу, за минулу добу, 20 січня, в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 2464, медпрацівників – 429). Найбільше нових випадків в Івано-Франківській, Львівській областях

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.