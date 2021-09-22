У Києві дівчина намагалась вистрибнути з 25-го поверху (відео)

Патрульні врятували дівчині життя

На вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва 17-річна дівчина намагалася покінчити із життям, стрибнувши з 25 поверху будинку. Люди помітили, до дівчина сидить, звісивши ноги з балкона, та викликали поліцію. На виклик прибули патрульні. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Двоє поліцейських швидко піднялися на загальний балкон, де сиділа дівчина, та спробували почати з нею розмову. Зазвичай це допомагає у подібних ситуаціях, але не цього разу – на контакт вона не пішла.

Раптово, просто на очах у патрульних, дівчина вислизнула з огорожі вниз і повисла на руках. Один із патрульних не розгубився – миттю схопив її та затягнув на балкон.

Трохи заспокоївшись, дівчина розповіла напарникам, що її родина наразі переживає певні проблеми, які дуже її хвилюють.

Патрульні передали дівчину лікарям.

Нагадаємо, на початку вересня у Києві на вул. Басейній чоловік хотів стрибнути з балкона багатоповерхівки, але коли на місце прибула поліція, він сховався у квартирі та не відчиняв дверей.

Раніше у столиці жінка вистрибнула з вікна 19-го поверху.

24 серпня на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.