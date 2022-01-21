На даху столичної багатоповерхівки пенсіонер збудував дачу (фото)

Дідусь встановив садові гойдалки та лавки, а для безпеки онуків, які сюди приходять – обгородив все парканом

Вийти на дах з «будинком» чоловік може з коридору багатоповерхівки, де він мешкає

У Києві пенсіонер на даху 12-поверхового будинку самовільно побудував невеличке приміщення, яке місцеві називають «будинком Карлсона». Крім того, чоловік облаштував город. Про це пише «Інформатор».

Самобудову на Троєщині помітили контролюючі органи лише нещодавно. Посадовці виписали чоловіку припис про знесення будівлі. Крім того, пенсіонера можуть оштрафувати.

За словами самого дідуся, дерев'яну дачку він вирішив побудувати після виходу на пенсію, оскільки йому «стало сумно в кам'яних джунглях».

Чоловік задумав створити будиночок з городом прямо на даху 12-поверхівки.

Він зробив капітальний ремонт даху та почав будувати приміщення. Спочатку він зробив споруду з ДСП на 12 квадратних метрів, але згодом – розширився.

Вийти на дах з «будинком» чоловік може з коридору багатоповерхівки, де він мешкає.

Ані каналізації, ані води та електрики з опаленням у приміщенні немає.

Окрім самого будиночка пенсіонер неабияк облаштував «подвір'я». Разом з дружиною чоловік розбив клумби з квітами, висадив зелень з овочами. Для збирання дощової води чоловік встановив ванну, а також натягнув мотузки для сушіння білизни.

Крім того, дідусь встановив садові гойдалки та лавки, а для безпеки онуків, які сюди приходять – обгородив все парканом.

Мешканці будинку, а також керівник обслуговуючої компанії не мають до чоловіка жодних претензій, оскільки споруда не перекриває вхід до запасних виходів чи комунікацій. Втім, позиція сусідів ніяк не вплинула на рішення прокуратури Деснянського району – там відкрили щодо чоловіка кримінальне провадження.

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