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    Посадовці відзвітували про готовність Києва до фіналу Ліги чемпіонів

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    У Києві проходить прес-брифінг щодо підготовки до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

    У Києві проходить прес-брифінг щодо організації та проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018.

    Під час прес-брифінгу буде повідомлено подробиці про «Фестиваль чемпіонів», який триватиме із 24 до 27 травня на головній вулиці столиці – Хрещатику, про трансляцію Ліги чемпіонів УЄФА (чоловічого матчу) на Контрактовій площі, заходи та активності, які чекають киян та гостей міста до футбольного свята, проведення промо заходів із залучення туристів, а також про конкурси, на яких переможці зможуть отримати м’ячі з автографами тощо.

    Окрім того, буде повідомлено про організацію транспорту та безпеки під час проведення фінальних матчів.

    Спікери прес-брифінгу:

    • Андрій Мирошніченко – радник заступника голови КМДА, головний представник КМДА з питань, пов’язаних із проведенням фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018 у місті Києві;
    • Сергій Симонов – директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА;
    • Сергій Хижняк – менеджер із транспорту та мобільності під час проведення фінальних матчів чоловічої та жіночої команд фіналів Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 у Києві (ФФУ).

    Нагадаємо, 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА між «Ліверпулем» і «Реалом».

    Раніше повідомлялося, що станом на 15-е травня у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

    Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.

    Головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.

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