Посадовці відзвітували про готовність Києва до фіналу Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві проходить прес-брифінг щодо підготовки до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

У Києві проходить прес-брифінг щодо організації та проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018.

Під час прес-брифінгу буде повідомлено подробиці про «Фестиваль чемпіонів», який триватиме із 24 до 27 травня на головній вулиці столиці – Хрещатику, про трансляцію Ліги чемпіонів УЄФА (чоловічого матчу) на Контрактовій площі, заходи та активності, які чекають киян та гостей міста до футбольного свята, проведення промо заходів із залучення туристів, а також про конкурси, на яких переможці зможуть отримати м’ячі з автографами тощо.

Окрім того, буде повідомлено про організацію транспорту та безпеки під час проведення фінальних матчів.

Спікери прес-брифінгу:

Андрій Мирошніченко – радник заступника голови КМДА, головний представник КМДА з питань, пов’язаних із проведенням фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018 у місті Києві;

Сергій Симонов – директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА;

Сергій Хижняк – менеджер із транспорту та мобільності під час проведення фінальних матчів чоловічої та жіночої команд фіналів Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 у Києві (ФФУ).

Нагадаємо, 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА між «Ліверпулем» і «Реалом».

Раніше повідомлялося, що станом на 15-е травня у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.

Головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.

Читайте також Фанати і зірки «Реала» здають свої квитки: Фінал Ліги чемпіонів у Києві перетворився на жах