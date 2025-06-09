Пошкоджено будинок, авто та господарчу будівлю: наслідки нічного обстрілу на Київщині (фото)

Фіксація руйнувань у Бориспільському районі триває

Внаслідок чергової нічної атаки російських окупантів сьогодні, 9 червня, станом на 8:30 ранку, у Бориспільському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку, автомобіля та господарчої будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

На місці події вже працюють співробітники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини, які фіксують руйнування та збирають необхідні дані.

Будинок, пошкоджена внаслідок обстрілу 9 червня фото: поліція Київщини/Facebook

Інформація про потерпілих до поліції поки не надходила.

У автомобілі внаслідок обстрілу вилетіли вікна фото: поліція Київщини/Facebook

Поліція Київщини вкотре нагадує громадянам про важливість дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. Не нехтуйте сигналами небезпеки – негайно прямуйте до укриття.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня повітряна тривога у Києві тривала більше шести годин, з 22:45 до 05:15. Росія атакувала Україну безпілотниками. Під удар потрапив Київ, у столиці є пошкодження. Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі Києва. На місці працюють служби та зʼясовують ступінь пошкоджень.