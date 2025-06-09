Пошкоджено будинок, авто та господарчу будівлю: наслідки нічного обстрілу на Київщині (фото)
Фіксація руйнувань у Бориспільському районі триває
Внаслідок чергової нічної атаки російських окупантів сьогодні, 9 червня, станом на 8:30 ранку, у Бориспільському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку, автомобіля та господарчої будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.
На місці події вже працюють співробітники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини, які фіксують руйнування та збирають необхідні дані.
Інформація про потерпілих до поліції поки не надходила.
Поліція Київщини вкотре нагадує громадянам про важливість дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. Не нехтуйте сигналами небезпеки – негайно прямуйте до укриття.
Нагадаємо, у ніч на 9 червня повітряна тривога у Києві тривала більше шести годин, з 22:45 до 05:15. Росія атакувала Україну безпілотниками. Під удар потрапив Київ, у столиці є пошкодження. Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі Києва. На місці працюють служби та зʼясовують ступінь пошкоджень.
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