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Пошкоджено будинок, авто та господарчу будівлю: наслідки нічного обстрілу на Київщині (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пошкоджено будинок, авто та господарчу будівлю: наслідки нічного обстрілу на Київщині (фото)
Автівка, пошкоджена внаслідок обстрілу 9 червня
фото: поліція Київщини/Facebook

Фіксація руйнувань у Бориспільському районі триває 

Внаслідок чергової нічної атаки російських окупантів сьогодні, 9 червня, станом на 8:30 ранку, у Бориспільському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку, автомобіля та господарчої будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

На місці події вже працюють співробітники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини, які фіксують руйнування та збирають необхідні дані.

Будинок, пошкоджена внаслідок обстрілу 9 червня
Будинок, пошкоджена внаслідок обстрілу 9 червня
фото: поліція Київщини/Facebook

Інформація про потерпілих до поліції поки не надходила.

У автомобілі внаслідок обстрілу вилетіли вікна
У автомобілі внаслідок обстрілу вилетіли вікна
фото: поліція Київщини/Facebook

Поліція Київщини вкотре нагадує громадянам про важливість дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. Не нехтуйте сигналами небезпеки – негайно прямуйте до укриття

Нагадаємо, у ніч на 9 червня повітряна тривога у Києві тривала більше шести годин, з 22:45 до 05:15. Росія атакувала Україну безпілотниками. Під удар потрапив Київ, у столиці є пошкодження. Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі Києва. На місці працюють служби та зʼясовують ступінь пошкоджень. 

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Теги: окупанти обстріл Київщина укриття

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