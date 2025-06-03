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Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2025 року
Минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1196-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 142 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних і 78 авіаційних ударів, застосував три ракети і 137 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5736 обстрілів, з них 106 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3270 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди Сумської області; Вовчанські Хутори, Артільне Харківської області; Мирне, Миролюбівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Червона Криниця, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів та один засіб ППО ворога.

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2025 року фото 1

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2025 року фото 2

На Сіверському напрямку

Ворог п’ять разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили шість ворожих штурмів в бік Білої Гори та Курдюмівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк, Неліпівка та в напрямку Яблунівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Даченське, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Котлярівка, Андріївка та у напрямку Покровська.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2025 року фото 7

На Оріхівському напрямку

Поблизу Степового загарбники здійснили марну атаку на позиції наших захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Відбулося 18 боєзіткнень. Ворог здійснив 182 артилерійських обстріли, з них два — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 17 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2025 року фото 9

Нагадаємо, триває 1196-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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