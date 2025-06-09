В одному із вищих навчальних закладів столиці сталася пожежа (фото)

Через оголошену загрозу балістики рятувальники були змушені відвести особовий склад до найближчого укриття

Сьогодні вранці київські рятувальники ліквідували пожежу в одному з вищих навчальних закладів у Солом'янському районі столиці, на проспекті Любомира Гузара. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Повідомлення про пожежу на проспекті Любомира Гузара надійшло 09 червня о 01:49 фото: ДСНС Києва/Facebook

Як повідомляє ДСНС Києва, перше повідомлення про пожежу надійшло о 01:49. На місці події було встановлено, що займання сталося на другому поверсі семиповерхового навчального корпусу, в одному з учбових класів, на площі 5 кв. м. Вогнеборці оперативно загасили вогонь.

Загоряння сталося на другому поверсі семиповерхового навчального корпусу в одному з учбових класів фото: ДСНС Києва/Facebook

Проте, через оголошену загрозу балістики, рятувальники були змушені відвести особовий склад до найближчого укриття. Внаслідок цього, сталося повторне загоряння – цього разу в електрощитовій. Вогонь швидко поширився з першого по сьомий поверх, а також охопив суміжні приміщення.

О 06:23 ранку пожежу було повністю ліквідовано фото: ДСНС Києва/Facebook

Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронні органи фото: ДСНС Києва/Facebook

Пожежу було повністю ліквідовано о 06:23 ранку на загальній площі 200 кв. м. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня повітряна тривога у Києві тривала більше шести годин, з 22:45 до 05:15. Росія атакувала Україну безпілотниками. Під удар потрапив Київ, у столиці є пошкодження. Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі Києва. На місці працюють служби та зʼясовують ступінь пошкоджень.