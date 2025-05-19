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На Київщині вандали пошкодили медичні автомобілі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині вандали пошкодили медичні автомобілі
У службових автівках розтрощено бокове скло з боку водія, вирвано дзеркала, двірники, пошкоджено панель управління
фото: Ярослав Добрянський/Facebook

Добрянський: Подібні дії є навмисним перешкоджанням роботі екстрених служб, що рятують людські життя в умовах війни

У Гребінках під Києвом невідомі вночі, під час комендантської години, розтрощили два службові автомобілі, один з яких належить Київському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а другий – невідкладної допомоги. Подія сталася на території пункту постійного базування Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення в.о. голови Київської обласної ради Ярослава Добрянського.  

«Пошкоджено службовий медичний транспорт, що виїжджає на порятунок людських життів. Робилось це з особливим цинізмом, шматком цегли, розбивали скло, ніби, навмисно, з холоднокровним розрахунком зупинити автомобілі, що можуть врятувати життя. Вандали розтрощили бокове скло з боку водія, вирвали дзеркала, які буквально висіли на дротах, двірники, пошкодили панель управління, внутрішні деталі авто пошматовано», – зазначається у дописі. 

Бокове дзеркало у автівці висить на дротах
Бокове дзеркало у автівці висить на дротах
фото: Ярослав Добрянський/Facebook
Підлога у автівці усипана склом з розбитих дзеркал
Підлога у автівці усипана склом з розбитих дзеркал
фото: Ярослав Добрянський/Facebook

Добрянський зауважив, що акт вандалізму стався невдовзі після однієї з наймасованіших атак «шахедів» на Київщину за весь період повномасштабної війни. Він нагадав, що такий медтранспорт, в буквальному сенсі, це реанімація на колесах, що рятує тоді, коли рахунок іде на хвилини, це шанс і надія на життя.

«Ці автомобілі могли б врятувати чиюсь дитину, доставити медикаменти, стабілізувати пораненого, підтримати дихання, коли легені вже не справляються. Вони могли б стати тим самим «встигли…». Адже, іноді вся доля людини у трьох хвилинах. І якщо в ці три хвилини хтось не доїде, не тому, що не хотів, а тому що хтось вирвав дроти, розбив скло, зламав керування. Це вже не вандалізм, а спроба забрати життя чужими, варварськими руками, які вчинили цей злочин», – мовиться у дописі. 

Добрянський додав, що подібні дії є навмисним перешкоджанням роботі екстрених служб, що рятують людські життя в умовах війни. Тому відповідальність за скоєне, на його думку, має бути справедливою та максимально суворою. 

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України запобігла ще одному теракту, який російські спецслужби планували вчинити у Києві. Завдяки діям СБУ на випередження затримано 17-річного агента ФСБ, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК.

Теги: вандалізм транспорт злочин Київщина

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