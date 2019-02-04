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    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)

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    <p>Просідання <span lang="UK">ґрунту на території</span>&nbsp;Поштової площі, яка прилягає до Володимирського узвозу</p> - Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)

    Просідання ґрунту на території Поштової площі, яка прилягає до Володимирського узвозу

    Фото: Музей на Поштовій площі, Facebook

    На площі відбуваються зсувонебезпечні процеси

    У Києві на Поштовій площі та прилеглих схилах відбуваються зсувонебезпечні процеси. Про це повідомляє ініціативна група «Музей на Поштовій площі» на своїй сторінці у Facebook.

    Ініціативна група неодноразово піднімала питання небезпечного стану несучих конструкцій площі і прилеглих схилів, Володимирського узвозу. Геологічні процеси дають очевидний результат на поверхні.

    Під час нинішньої відлиги сніг зійшов, і є можливість побачити поточний стан Поштової площі.

    «Сьогодні очевидно, що відбувається зміна руху води та реагують ґрунтові маси. Нові тріщини та горби – очевидність», - зазначили в ініціативній групі.

    На фото зафіксовано ділянки та елементи площі в частині вздовж Володимирського узвозу, станом на 4 лютого 2019 року.

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    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)
    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)
    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)
    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)
    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)
    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)
    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)
    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)
    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)
    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)
    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)
    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)
    Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)

    Ініціативна група «Музей на Поштовій площі» наполягає на комплексній оцінці и переоснащенні систем водозбору та водовідведення, розробки нового (а не закріплення первісного) проекту для підземного простору.

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