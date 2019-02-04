Поштова площа вкрилася новими тріщинами та горбами (фото)



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Просідання ґрунту на території Поштової площі, яка прилягає до Володимирського узвозу Фото: Музей на Поштовій площі, Facebook

На площі відбуваються зсувонебезпечні процеси

У Києві на Поштовій площі та прилеглих схилах відбуваються зсувонебезпечні процеси. Про це повідомляє ініціативна група «Музей на Поштовій площі» на своїй сторінці у Facebook.

Ініціативна група неодноразово піднімала питання небезпечного стану несучих конструкцій площі і прилеглих схилів, Володимирського узвозу. Геологічні процеси дають очевидний результат на поверхні.

Під час нинішньої відлиги сніг зійшов, і є можливість побачити поточний стан Поштової площі.

«Сьогодні очевидно, що відбувається зміна руху води та реагують ґрунтові маси. Нові тріщини та горби – очевидність», - зазначили в ініціативній групі.

На фото зафіксовано ділянки та елементи площі в частині вздовж Володимирського узвозу, станом на 4 лютого 2019 року.

Ініціативна група «Музей на Поштовій площі» наполягає на комплексній оцінці и переоснащенні систем водозбору та водовідведення, розробки нового (а не закріплення первісного) проекту для підземного простору.