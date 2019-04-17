«Тут живуть люди»: у Києві відкривається виставка про життя на лінії розмежування



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Напис на воротах у селі Водяне, де проживають 1 30 місцевих мешканців, 2 кілометри від лінії розмежування Фото: People live here/Тут живуть люди‎

Проект організовано групою громадських організацій, які підтримують надання доступу до води у східній Україні

17-30 квітня в музеї «Золоті ворота» буде представлено проект іспанського фотографа Albert Lores, а також короткі відео, зняті самими мешканцями сходу України. Відео демонструють реальне життя на лінії розмежування очима тих, хто мешкає в зоні конфлікту.

У середині квітня 2014 року, коли почалися бойові дії на сході України, мешканці населених пунктів біля лінії розмежування почали писати на своїх воротах «Тут живуть люди». Ці декілька слів були попередженням для військових, щоб уникнути обстрілів та заселення до їхніх будинків.

Після 5 років від початку війни ці написи все ще актуальні. Тут досі живуть люди. В умовах безперервних бойових дій, які, крім іншого, позбавляють основного джерела життя – води.

Відвідувачі виставки матимуть змогу підписати петицію, яка закликає владу активувати свою діяльність та вжити всіх необхідних заходів, щоб всі українці мали вільний доступ до чистої води.

Відкриття виставки відбудеться 17 квітня о 16:30. Стежити за оновленнями можна на сторінці заходу.

Проект організовано групою громадських організацій, які підтримують надання доступу до води у східній Україні (People in Need, Première Urgence Internationale, ADRA Ukraine, Polish Humanitarian Action, ArcheNova та Mama-86), за участю Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги.

Об'єднуючи зусилля та демонструючи фото- та відеопроект у «Золотих воротах», вони прагнуть підвищити обізнаність із цього питання серед людей всієї України, зокрема тих, хто ухвалює рішення.