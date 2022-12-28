Литва назвала кількість заморожених активів Росії та Білорусі

Загальна сума надходжень заморожених коштів становить понад 85 млн євро

Служба розслідування фінансових злочинів Литви, назвала загальний розмір заморожених російських та білоруських активів. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Литви.

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Сьогодні, 28 грудня, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте зустрілася з керівництвом Служби розслідування фінансових злочинів (СРФЗ). На зустрічі, крім іншого, вони обговорили впровадження санкцій проти Росії.

Зараз саме служба розслідування фінансових злочинів забезпечує виконання міжнародних санкцій у Литві. Згідно з її даними, загальна сума надходжень заморожених коштів становить понад 85 млн євро:

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9 юридичних осіб з Росії - 77 млн євро;

6 юридичних та 1 фізична особа з Білорусі - 9 млн ​​євро.

Нагадаємо, сейм Литви схвалив пропозицію заборонити росіянам і білорусам, які проживають у країні, володіти зброєю з міркувань національної безпеки.

Також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив, що його країна першою у світі придбає безпілотники Switchblade 600 американського виробництва.