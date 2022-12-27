«Лукашенка з Путіним чекає трибунал»: Беленюк відреагував на тюремний вирок білоруської плавчині

Жан Беленюк переконаний, що Лукашенко у свій час буде відповідати перед міжнародним трибуналом разом з Путіним

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк поділився думками про вирок у справі засновників Білоруського фонду спортивної солідарності Олександри Герасимені та Олександра Опейкіна. Таку заяву Жан Беленюк розмістив у своєму Телеграм-каналі.

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«Суд диктатора Лукашенка засудив засновників Білоруського фонду спортивної солідарності Олександру Герасименю та Олександра Опейкіна до 12 років позбавлення волі.

Це відповідь самозваного президента Білорусі на активну позицію спортсменів, які направляли звернення до МОК та інших міжнародних спортивних організацій із закликом запровадити санкції проти Білорусі на тлі протестів проти результатів президентських виборів, переможцем яких себе оголосив Олександр Лукашенко.

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Диктатор Лукашенко у свій час буде відповідати перед міжнародним трибуналом разом з Путіним», – сказав Беленюк.

Нагадаємо, мінський міський суд заочно засудив колишню олімпійську плавчиню Олександру Герасименю до 12 років позбавлення волі. Аналогічний термін також дали політичному активісту Олександру Опейкіну. Обох суд визнав винними у закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці країни.

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