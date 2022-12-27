Росіяни перекинули в Білорусь частину танкової армії – британська розвідка

Окупанти продовжують часті наступи на Бахмутський напрямок

Протягом останніх 48 годин найактивнішими бойові дії залишаються на Бахмутському напрямку Донецької області та поблизу Сватового на Луганщині. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

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«Росія продовжує часті невеликі напади на ці території, хоча мало території перейшло з рук в руки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що частина російської 1-ї гвардійської танкової армії, ймовірно, опинилися серед російських сил, нещодавно перекинутих до Білорусі.

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«Це об'єднання, ймовірно, проводило тренування перед розгортанням і навряд чи має підрозділи підтримки, необхідні для приведення його до бойової готовності», – додали розвідники.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.