У Києві на Лук'янівці вночі спалахнула пожежа (фото)

Повідомляється, що горіли кіоски, встановлені біля McDonalds

У Шевченківському районі Києва, поблизу метро «Лук'янівська» у ніч на п'ятницю, 20 січня, сталася пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал «Київ оперативний».

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У дописі зазначається, що горіли МАФи, встановлені біля McDonalds.

За попередньою інформацію, потерпілих немає.

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Причини займання уточнюються.

Нагадаємо, у Києві поблизу станції метро «Деміївська» вибухнув кіоск. На одному з відео видно, як із охопленого полум'ям кіоску вибіг працівник з палаючими ногами. Працівники сусідніх МАФів врятували хлопця та загасили вогонь. Причиною загоряння став вибух газового балона.