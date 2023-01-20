У Києві на Лук'янівці вночі спалахнула пожежа (фото)
Повідомляється, що горіли кіоски, встановлені біля McDonalds
У Шевченківському районі Києва, поблизу метро «Лук'янівська» у ніч на п'ятницю, 20 січня, сталася пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал «Київ оперативний».
У дописі зазначається, що горіли МАФи, встановлені біля McDonalds.
За попередньою інформацію, потерпілих немає.
Причини займання уточнюються.
Нагадаємо, у Києві поблизу станції метро «Деміївська» вибухнув кіоск. На одному з відео видно, як із охопленого полум'ям кіоску вибіг працівник з палаючими ногами. Працівники сусідніх МАФів врятували хлопця та загасили вогонь. Причиною загоряння став вибух газового балона.
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