Працівник ЦВК захворів на коронавірус



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У ЦВК виявили коронавірус

У виборчій комісії посилили карантинні заходи

У Центральній виборчій комісії виявили випадок захворювання коронавірусом. У зв'язку з цим ЦВК посилила карантинні заходи.

Про це сьогодні повідомили в пресслужбі ЦВК.

У комісії закликали Громадян не входити без необхідності в будівлю ЦВК. У випадку відвідування необхідно одягати маски і рукавички, дотримуватися дистанцію і не допускати скупчень людей.

Крім цього, у зв'язку з активною підготовкою до місцевих виборів, у ЦВК створили можливість попереднього запису для подачі документів щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій. Подання приймаються з 27 липня по 5 серпня включно.

Попередньо записатися можна по телефону: (044) 256 - 81 - 66.

«Також просимо відвідувачів не створювати скупчення на другому поверсі адміністративної будівлі Комісії і дотримуватися фізичної дистанції не менше 1,5 метра з розрахунку не більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі приміщення. Працівники секретаріату Комісії, беруть подання, захищені масками, рукавичками і екранами, забезпечені достатньою кількістю дезінфекційних засобів», - зазначили в ЦВК.

Раніще у Печерському суді Києва стався спалах коронавірусу. Там також посилили карантинні заходи.

Зазначимо, що станом на 29 липня в Україні зросла кількість регіонів, де не можна послаблювати карантинні обмеження. До списку входять 10 областей.

Коронавірус в Україні

Всього 67597

Одужали 37394

Хворіють 28553

Померли 1650

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Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).



