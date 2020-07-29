У Європі на коронавірус все частіше хворіє молодь: ВООЗ назвала причини



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У ВООЗ цю тенденцію пов'язують з тим, що молоді люди «не хочуть пропустити літо»

У Європі спостерігається зростання захворюваності на коронавірус серед молоді. Про це заявив європейський регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Ганс Клюґе, передає в середу, 29 липня, ВВС.

«Ми отримуємо повідомлення від кількох органів охорони здоров'я про більшу частку нових випадків інфекції серед молоді», - сказав він.

Доктор Клюґе сказав, що, будучи батьком двох доньок, він розуміє, що молоді люди «не хочуть пропустити літо». Але він додав: «Вони несуть відповідальність перед собою, своїми батьками, бабусею з дідусем і своїми громадами. Та й тепер уже відомо, як правильно поводитись в оздоровчий спосіб. Тому прошу користуйтеся цим знанням».

При цьому Клюґе відзначив, що зростання захворюваності серед молоді може бути причиною недавніх сплесків захворюваності на всьому континенті. Тому владі необхідно краще спілкуватися з молодими членами суспільства, щоб донести до них важливість дотримуватися правил скорочення ризику заразитися коронавірусом.

До слова, міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав п’ять країн, куди станом на сьогодні можуть полетіти на відпочинок українці. Отже, наразі громадяни України можуть відпочити у Болгарії, Туреччині, Єгипті, Чорногорії та Хорватії.

Також Криклій нагадав, що ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту.

Коронавірус в Україні

Всього 67597

Одужали 37394

Хворіють 28553

Померли 1650

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Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).