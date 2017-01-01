Практично на місяць обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході
- 24 Листопада, 12:13
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Рух Південним мостом обмежать частково
Із 26 листопада до 20 грудня на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу в напрямку Столичного шосе обмежать рух транспорту в першій смузі. Обмеження діятиме у зв’язку зі встановленням напівжорсткого бар’єру безпеки на естакадному з’їзді з мосту.
Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».
Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та закликає з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із ремонтом.