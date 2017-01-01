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    Практично на місяць обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході

    Рух Південним мостом обмежать частково
    Із 26 листопада до 20 грудня на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу в напрямку Столичного шосе обмежать рух транспорту в першій смузі. Обмеження діятиме у зв’язку зі встановленням напівжорсткого бар’єру безпеки на естакадному з’їзді з мосту. Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє
    • 24 Листопада, 12:13
    • Розсилка

    Рух Південним мостом обмежать частково

    Із 26 листопада до 20 грудня на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу в напрямку Столичного шосе обмежать рух транспорту в першій смузі. Обмеження діятиме у зв’язку зі встановленням напівжорсткого бар’єру безпеки на естакадному з’їзді з мосту.

    Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

    Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та закликає з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із ремонтом.

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