Правоохоронці проводять обшуки ще в одному столичному комунальному підприємстві

Обшуки проходять у приміщеннях КП «Спецжитлофонд» і в офісах підрядників

Справа стосується заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн

У середу, 12 травня, Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Управлінням спеціальних розслідувань у столиці проводить обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2020 років між КП «Спецжитлофонд» та підрядним підприємством було укладено низку договорів підряду на виконання будівельних робіт.

У ході слідства встановлено, що керівник підрядної організації вступив у змову зі службовими особами КП «Спецжитлофонд», які підписали акти прийому виконаних будівельних робіт, без фактичного їх виконання в повному обсязі та якості.

12 травня на підставі ухвали суду у приміщеннях КП «Спецжитлофонд», а також в офісах групи компаній, пов’язаних з підрядною фірмою, розпочато обшуки з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

Як з’ясувало слідство, компанії «Євротехнології груп», «Будмонтажсервіс 1» та «Промбудмеханізація» упродовж 2019-2020 року на замовлення «Київзеленбуду» будували та реконструювали парки відпочинку у Києві. Зокрема, парки «Наталка», «Совки», «Веселка», «Куренівський».

Підрядники нібито домовилися з посадовцями «Київзеленбуду» і зазначали у фінансових документах реквізити підприємств із ознаками фіктивності. Їх залучили нібито для виконання субпідрядних робіт. Це дозволило їм ухилятися від сплати податків у великих розмірах.

«Київзеленбуд» всебічно сприяє правоохоронним органам у розслідуванні і заявляє, що в нього відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету.