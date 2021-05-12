Прокуратура прийшла з обшуками у столичну адміністрацію (фото)

Правоохоронці розслідують провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн

Сьогодні, 12 травня, Київська міська прокуратура спільно із Головним управлінням ДФС у Києві проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного підприємства в 2013 році, придбавши об’єкти нерухомості, розташовані на комунальній землі, умисно не уклав договір оренди земельної ділянки, а користувався нею безоплатно.

Згідно з висновком експертизи, указаними діями територіальній громаді Києва завдано шкоду в розмірі майже 19,5 млн грн.

Наразі складено повідомлення про підозру директору приватного підприємства за ч. 2 ст. 364-1 КК України. Вживаються заходи для його вручення.

Крім того, в межах кримінального провадження тривають обшуки в приміщенні Київської міської державної адміністрації, службові особи якої можуть бути причетні до вказаних правопорушень.

За результатами слідчих дій буде надано правова оцінка діям службових осіб КМДА, які не вжили жодних заходів щодо укладення відповідних договорів оренди із землекористувачем.

Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

«Київзеленбуд» всебічно сприяє правоохоронним органам у розслідуванні і заявляє, що в нього відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету.

12 травня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Управлінням спеціальних розслідувань у столиці проводить обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн.