Банкова озвучила свої претензії до Кличка

В Офісі президента вважають, що Кличко приділяє забагато уваги політичним питанням

В Офісі президента України мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна.

За словами Подоляка, представникам центральної влади доводиться постійно нагадувати Кличку, що потрібно ефективно використовувати всі законні можливості, які дає йому поєднання посад.

«Функціонування громадського транспорту, логіка транспортних потоків у місті, розвиток міської інфраструктури, питання проблемних забудов, чистота вулиць і, головне, захист киян від поширення Covid-19 – все це вимагає набагато більшої уваги, ніж, як бачимо, залишається у пана мера після виступів на загальні теми», – сказав радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

Також наприкінці квітня Конституційний суд України продовжив розглядати справу щодо тлумачення положень Конституції України в аспекті можливості звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду Київського міського голови і повноваження якої не припинені.