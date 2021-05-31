Банкір поцупив зі столичної фінустанови майже мільйон гривень

Ексдиректор столичного банку протягом 2016-2018 років привласнював кошти фінустанови

Оболонська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому директору одного із столичних банків у привласненні майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2018 років підозрюваний, будучи директором відділення банку та маючи повний доступ до грошових коштів банку, зловживаючи своїм службових становищем, привласнив грошові кошти у сумі близько 900 тис. грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Подільського управління поліції повідомили про підозру начальниці відділу грошового обігу та касових операцій АТ «Родовід Банк» за фактом привласнення грошових коштів банківської установи. Згідно з матеріалами слідства, у лютому 2020 року начальниця відділу, маючи доступ до грошових коштів, які зберігались у сховищі банку, безперешкодно проникла до нього та без будь-яких законних підстав вилучила з нього 450 тис. грн, які привласнила та отримала змогу розпорядитись на власний розсуд.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно ексголови правління АТ АКБ «Аркада» та восьми інших осіб за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва у сумі 72 млн грн.

На початку вересня 2020 року суд взяв під варту президента банку «Аркада». 3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.