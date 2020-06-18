Венедіктова передумала арештовувати Порошенка: прокуратура просить «особисте зобов’язання»



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Петра Порошенка прийшли підтримати у Печерському суді друзі та соратники, 18 червня 2020 року Фото Ірини Геращенко

Прокурор зазначив, що нове клопотання погоджене з генпрокуроркою

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова просить змінити клопотання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку, з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

«Генеральний прокурор України просить застосувати до Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у межах строку досудового розслідування», - сказав прокурор.

За його словами, прокуратура наполягає на зміні запобіжного заходу через статус народного депутата.

«Покласти на Порошенка… обов’язки,.. а саме прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи; не відлучатися з Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі; здати паспорт для виїзду за кордон», - додав прокурор.

Такий запобіжний захід прокуратура просить застосувати до Порошенка на весь термін досудового розслідування - до 10 липня 2020 року.

Зазначимо, що прокуратура спершу просила про арешт з правом застави у 10 млн грн.

Як відомо, суд у справі Порошенка перенесли на 1 липня.

Також нагадаємо, що батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер внаслідок інсульту, який стався 15 червня після того, як він дізнався, що сина викликають в суд для обрання запобіжного заходу і про те, що прокуратура вимагає арешту п’ятого президента.

Адвокат Ілля Новіков сьогодні повідомив, що генпрокурорка Ірина Венедіктова подала заяву до Печерського суду про перенесення засідання «через неможливість явки Порошенка, тому що на 18 червня призначено похорон його батька». «Це все цинічна брехня і спекуляція на смерті. Порошенко з'явиться сьогодні в суд о 15:00 і буде заперечувати проти перенесення засідання. Похорон призначено на п'ятницю, 19 червня. З адвокатами за два дні ніхто не зв'язувався. Прощання з Олексієм Івановичем Порошенком відбудеться о 12 в клубі Кабміну. Лицемірна турбота генпрокурора про почуття сім'ї нікому не потрібна», - йдеться у пості адвоката.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 червня розглядав клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Слідчі ДБР мали намір клопотати про обрання експрезиденту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Під час виступу на мітингу біля будівлі суду Порошенко заявив, що його звинувачують у «розпалюванні релігійної ворожнечі» через надання Томосу про автокефалію Української православної церкви і створення Помісної церкви.

Раніше повідомлялося, що під Печерським райсудом, де обиратимуть запобіжний захід Порошенку, зібралися його прихильники. Щонайменше можна говорити про кілька сотень учасників акції. Джерела вказують на кілька тисяч людей біля будівлі суду.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.