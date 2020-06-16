Адвокат Ілля Новіков: влада хоче арештувати Порошенка



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Петро Порошенко у четвер прибуде на судове засідання

Запобіжний захід буде розглядати скандальний суддя Печерського суду Сергій Вовк

Взяття під варту – такий запобіжний захід буде вимагати для п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка у четвер у Печерському суді Офіс генерального прокурора. Про це повідомив на брифінгу адвокат Порошенка Ілля Новіков.

Адвокат також повідомив, що запобіжний захід буде розглядати скандальний суддя Печерського суду Сергій Вовк. Ілля Новіков зазначив, що це було очікувано.

«Засідання Печерського суду відбудеться в четвер 18 червня о 15.15. Сьогодні ми отримали офіційне сповіщення. П’ятого президент а України Петра Порошенка будуть намагатися, як анонсовано ще 10 червня взяти під варту. Клопотання розписане на суддю Вовка, що нас абсолютно не дивує. Про суддю Вовка існує циркулююча серед юристів думка, що він пов'язаний з Офісом президента. Суддя Вовк вів процес Луценка, його намагалися звільнити, і він відновився на посаді судді. Суддя Вовк розглядав і виносив рішення по попередніми клопотанням ДБР в рамках серії справ проти Порошенка. Те ,що це клопотання в силу ряду причин виявилося розподіллено на суддю Вовка - це очікувано і нас це не здивувало», - наголосив Новіков.

Він підтвердив, що Петро Порошенко обов’язково прибуде на судове засідання.

«Петро Порошенко обов’язково з’явиться в суді. Я хочу нагадати, що сьогодні помер батько Петра Олексійовича. У відповідності з християнським звичаєм похорон відбувається на третій день. Але Петро Порошенко обов’язково з’явиться в суді – це принципове питання, і тепер ще більш принципове», - наголосив Ілля Новіков.

Адвокат Ігор Головань зазначив, що кількість процесуальних порушень у цьому провадженні величезна, і генпрокурорка Венедіктова перша в історії очільниця генпрокуратури, яка фактично поставила під сумнів конституційні повноваження президента України.

«Венедіктова, я думаю, це перший Генеральний прокурор в історії України, який пов'язаний із прямою фальсифікацією документів вже у двох провадженнях. Першому - пов’язаному із незаконним штурмом Музею Гончара. І в цьому проваджені. Ось тут в цьому провадженні є фальсифіковані особисто Генеральним прокурором документи. Що ми і сподіваємося довести», - повідомив Головань.

«Ми маємо факт притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності з боку генерального прокурора. Це абсолютно є очевидним. Про це говорив в своєму інтерв’ю колишній генеральний прокурор Рябошапка. НАБУ ще в березні цього року встановило, що там порушень не було. 26 березня 2020 року було видано постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування. Підписав її заступник генерального прокурора, керівник САП пан Холодницький, який в постанові написав чорним по білому, що в ході вивчення матеріалів досудового розслідування встановлено відсутність обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення», - повідомив Ігор Головань.

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