Суд у справі Порошенка перенесли на 1 липня



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Петро Порошенко в суді, 18 червня 2020 року Фото Ірини Геращенко

Наступне засідання має відбутися 1 липня о 14:00

Суд відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку.

Наступне засідання відбудеться 1 липня о 14:00.

Крім того, прокурор Офісу генпрокурора заявив у Печерському райсуді столиці клопотання про обрання п'ятому президенту Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

«До Печерського райсуду було подане клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Разом з тим на підставі Конституції, регламенту Верховної Ради Петро Порошенко є народним депутатом і повинен відвідувати засідання Верховної Ради і спілкуватися з виборцями. Тому прокуратура просить застосувати до Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання», - сказав прокурор.

За його словами, дане клопотання погоджене з генпрокурором.

Такий запобіжний захід прокуратура просить застосувати до Порошенка на весь термін досудового розслідування - до 10 липня 2020 року.

Також нагадаємо, що батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер внаслідок інсульту, який стався 15 червня після того, як він дізнався, що сина викликають в суд для обрання запобіжного заходу і про те, що прокуратура вимагає арешту п’ятого президента.

Адвокат Ілля Новіков сьогодні повідомив, що генпрокурорка Ірина Венедіктова подала заяву до Печерського суду про перенесення засідання «через неможливість явки Порошенка, тому що на 18 червня призначено похорон його батька». «Це все цинічна брехня і спекуляція на смерті. Порошенко з'явиться сьогодні в суд о 15:00 і буде заперечувати проти перенесення засідання. Похорон призначено на п'ятницю, 19 червня. З адвокатами за два дні ніхто не зв'язувався. Прощання з Олексієм Івановичем Порошенком відбудеться о 12 в клубі Кабміну. Лицемірна турбота генпрокурора про почуття сім'ї нікому не потрібна», - йдеться у пості адвоката.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 червня розглядав клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Слідчі ДБР мали намір клопотати про обрання експрезиденту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Під час виступу на мітингу біля будівлі суду Порошенко заявив, що його звинувачують у «розпалюванні релігійної ворожнечі» через надання Томосу про автокефалію Української православної церкви і створення Помісної церкви.

Раніше повідомлялося, що під Печерським райсудом, де обиратимуть запобіжний захід Порошенку, збираються його прихильники. Щонайменше можна говорити про кілька сотень учасників акції. Джерела вказують на кілька тисяч людей біля будівлі суду.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.