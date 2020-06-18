Як суд обирав запобіжний захід Порошенку (відео)



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Петро Порошенко прибув до Печерського суду, 18 червня 2020 року Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Прокуратура хоче арештувати Порошенка

Печерський суд Києва почав обирати запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку. Прокуратура просить арешт.

Як повідомляв «Главком», Петро Порошенко прибув до суду. Суддя Сергій Вовк сьогодні розгляне клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Зазначимо, Офіс Генерального прокурора подав до суду Києва клопотання щодо застосування до п’ятого президента запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн гривень.

Адвокат Ілля Новіков заявив, що п'ятий президент з’явиться на судове засіданні щодо розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу 18 червня. Похорон батька Порошенка перенесли через суд.

Раніше повідомлялося, що під Печерським райсудом, де обиратимуть запобіжний захід Порошенку, збираються його прихильники. Щонайменше можна говорити про кілька сотень учасників акції. Джерела вказують на кілька тисяч людей біля будівлі суду.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.