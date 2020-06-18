  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як суд обирав запобіжний захід Порошенку (відео)

    • Розсилка
    Петро Порошенко прибув до Печерського суду, 18 червня 2020 року - Як суд обирав запобіжний захід Порошенку (відео)
    Петро Порошенко прибув до Печерського суду, 18 червня 2020 року
    Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

    Прокуратура хоче арештувати Порошенка

    Печерський суд Києва почав обирати запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку. Прокуратура просить арешт.

    Як повідомляв «Главком», Петро Порошенко прибув до суду. Суддя Сергій Вовк сьогодні розгляне клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

    Зазначимо, Офіс Генерального прокурора подав до суду Києва клопотання щодо застосування до п’ятого президента запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн гривень.

    Адвокат Ілля Новіков заявив, що п'ятий президент з’явиться на судове засіданні щодо розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу 18 червня. Похорон батька Порошенка перенесли через суд.

    Раніше повідомлялося, що під Печерським райсудом, де обиратимуть запобіжний захід Порошенку, збираються його прихильники. Щонайменше можна говорити про кілька сотень учасників акції. Джерела вказують на кілька тисяч людей біля будівлі суду.

    Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

    10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

    Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.

    Петро Порошенко прокуратура суд Офіс Генерального прокурора Ілля Новіков арешт адвокат суддя президент томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ