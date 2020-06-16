Запобіжний захід Порошенку обиратиме скандальний суддя Вовк



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Суддя Сергій Вовк

Суддя Вовк свого часу відправив до в'язниці Луценка та дозволив одіозному Портнову стягнути з держави 7 млн грн «за шкоду репутації»

Суддя Печерського суду Сергій Вовк у четвер 18 червня обиратиме запобіжний захід п’ятому президенту, лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку. Про це свідчить сповіщення, яке оприлюднили адвокати Порошенка.

«Клопотання розписане на суддю Вовка, що нас абсолютно не дивує. Про суддю Вовка існує циркулююча серед юристів думка, що він пов'язаний з Офісом президента. Суддя Вовк вів процес Луценка, його намагалися звільнити, і він відновився на посаді судді. Суддя Вовк розглядав і виносив рішення по попередніми клопотанням ДБР в рамках серії справ проти Порошенка. Те ,що це клопотання в силу низки причин виявилося розподілене на суддю Вовка - це очікувано і нас це не здивувало», - наголосив адвокат Ілля Новіков.

Суддя Печерського суду Сергій Вовк відомий, зокрема, тим, що у 2012 році засудив Юрія Луценка до чотирьох років ув'язнення за нібито незаконне святкування Дня міліції.

Крім того цей суддя дозволив колишньому заступнику голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову стягнути з держави 7 млн грн за шкоду репутації.

У грудні 2019 року Сергій Вовк ухвалив рішення про запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко у СІЗО, Яну Дугар – під домашній арешт.

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Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

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До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

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