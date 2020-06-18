Судитимуть за Томос? Порошенку висунули нові звинувачення



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Петро Порошенко приїхав до Печерського суду, 18 червня 2020 року

Проти Порошенка порушили справу через Томос

П’ятий президент Петро Порошенко прийшов у Печерський райсуд, де сьогодні призначено розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Під час виступу на мітингу біля будівлі суду Порошенко заявив, що його звинувачують у «розпалюванні релігійної ворожнечі» через надання Томосу про автокефалію Української православної церкви і створення Помісної церкви.

«Виявляється, вони порушили проти мене ще одну справу, називається вона, дослівно цитую, і я нічого не вигадую – за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України», – сказав Порошенко під будівлею Печерського райсуду Києва, де йому мають обрати запобіжний захід в іншій з порушених справ.

Раніше повідомлялося, що під Печерським райсудом, де обиратимуть запобіжний захід Порошенку, збираються його прихильники. Щонайменше можна говорити про кілька сотень учасників акції. Джерела вказують на кілька тисяч людей біля будівлі суду.

Люди тримають державні прапори України, плакати «Стопреванш», «Зеленський = Янукович» та інші. На їхню думку, суд над п'ятим президентом – є політичним переслідуванням і реваншем проросійських сил в Україні, а також помстою усім майданівцям з боку поплічників Януковича.

Біля суду - п'ять авто спецтранспорту, а також встановлена сцена, ймовірно, для трансляції судового засідання.

Печерський райсуд Києва 18 червня сьогодні має розглянути клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.

Також зазначимо, що Помісна українська церква також зробила заяву на підтримку Порошенка.

Як відомо, 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулася церемонія передачі томосу про автокефалію об’єднаної Української православної церкви митрополитові Київському і всієї України Епіфанію. На церемонії передачі томосу також було присутнє керівництво України на чолі з п’ятим президентом Петром Порошенком.

До слова, Патріарх Варфоломій вважає надання автокефалії Українській церкві головною подією року.

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