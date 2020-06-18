Біля суду у Києві зібралися кілька тисяч прихильників Порошенка: трансляція



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Акція на підтримку Петра Порошенка 18 червня біля Печерського райсуду

Генпрокуратура і ДБР хочуть заґратувати п'ятого президента у справі про призначення Сергія Семочка

Під Печерським райсудом у Києві, де мають обирати запобіжний захід колишньому президенту Петру Порошенку, зібралося кілька тисяч його прихильників.

Перед учасниками акції виступила дружина п'ятого президента Марина Порошенко. Також виступають народні депутати і соратники колишнього глави держави. Виступив перед прихильниками і сам Петро Порошенко, який приїхав на засідання суду.

Кілька тисяч людей , як пишуть очевидці, до п'яти тисяч людей, зібралися під судом. Вони тримають державні прапори України, плакати «Стопреванш», «Зеленський = Янукович» та інші. На їхню думку, суд над п'ятим президентом – є політичним переслідуванням і реваншем проросійських сил в Україні, а також помстою усім майданівцям з боку поплічників Януковича.

Біля суду - п'ять авто спецтранспорту, а також встановлена сцена, ймовірно, для трансляції судового засідання.

Рух вулицею біля суду перекритий, але громадський транспорт може їздити.

Подібні акції на підтримку Порошенка сьогодні заплановано у Харкові і Львові.

Печерський райсуд Києва 18 червня о 15.00 має розглянути клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Слідчі ДБР мають намір клопотати про обрання експрезиденту, народному депутату Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, останні соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.



