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    Екзитпол на замовлення «Удару»: Кличко набрав 50,2%, його партія – 22%

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    Партія Віталія Кличка &ndash; &laquo;УДАР&raquo; лідирує на місцевих виборах - Екзитпол на замовлення «Удару»: Кличко набрав 50,2%, його партія – 22%
    Партія Віталія Кличка – «УДАР» лідирує на місцевих виборах

    Найбільшу кількість голосів на виборах в Київраду отримала партія Віталія Кличка – «УДАР»

    На виборах Київського міського голови перемагає чинний мер Віталій Кличко. Про це свідчать результати екзитполу.

    Чинний мер Києва Віталій Кличко, висунутий партією «Удар», займає перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2%.

    Найближчий опонент Олександр Попов (ОПЗЖ) здобуває 8,9%. На третьому місті – Сергій Притула («Голос», 8,5%), на четвертому – Ірина Верещук («Слуга народу», 7,9%).

    На виборах до Київської міської ради перше місце з результатом 22% посідає партія «УДАР». Друге місце – «Європейська солідарність», 18,3%. Третє з результатом 10% у «Слуги народу». Також п'ятивідсотковий бар'єр долають «Голос» (7,5%) та «Єдність» (6,1%).

    Екзитпол проведено на замовлення партії «УДАР» Інститутом розвитку міста.

    Найбільшу кількість голосів на виборах в Київраду отримала партія Віталія Кличка – «УДАР»
    Найбільшу кількість голосів на виборах в Київраду отримала партія Віталія Кличка – «УДАР»

    Читайте також: хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів.

    Віталій Кличко Європейська солідарність УДАР мер Олександр Попов Сергій Притула
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