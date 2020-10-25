Екзитпол на замовлення «Удару»: Кличко набрав 50,2%, його партія – 22%
Найбільшу кількість голосів на виборах в Київраду отримала партія Віталія Кличка – «УДАР»
На виборах Київського міського голови перемагає чинний мер Віталій Кличко. Про це свідчать результати екзитполу.
Чинний мер Києва Віталій Кличко, висунутий партією «Удар», займає перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2%.
Найближчий опонент Олександр Попов (ОПЗЖ) здобуває 8,9%. На третьому місті – Сергій Притула («Голос», 8,5%), на четвертому – Ірина Верещук («Слуга народу», 7,9%).
На виборах до Київської міської ради перше місце з результатом 22% посідає партія «УДАР». Друге місце – «Європейська солідарність», 18,3%. Третє з результатом 10% у «Слуги народу». Також п'ятивідсотковий бар'єр долають «Голос» (7,5%) та «Єдність» (6,1%).
Екзитпол проведено на замовлення партії «УДАР» Інститутом розвитку міста.
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