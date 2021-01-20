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    Пробне ЗНО проходитимуть близько 6,5 тис. випускників Київщини

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    Пробне ЗНО відбудеться у квітні 2021 року - Пробне ЗНО проходитимуть близько 6,5 тис. випускників Київщини
    Пробне ЗНО відбудеться у квітні 2021 року
    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість випускників області для пробного ЗНО обрали українську мову і літературу та математику

    На Київщині майже 6,5 тис. випускників проходитимуть пробне зовнішнє незалежне оцінювання у квітні. Оплатити послугу дозволяється до 23 січня.

    Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації Жанна Осипенко.

    Вона уточнила, що участь у пробному тестуванні дозволяє випускникам ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також структурою і змістом завдань.

    Наразі відомо, що випускники області для пробного ЗНО обрали:

    • українську мову і літературу (1688 осіб),
    • математику (1666 осіб),
    • англійську мову (1254 осіб).

    Натомість у пробному оцінюванні з історії братимуть участь 429 випускників, із біології – 208, із фізики – 104.

    Решта зареєстрованих надали перевагу іншим предметам – географії, хімії, німецькій і іспанській мовам.

    Нагадаємо, у зв’язку пандемією коронавірусу цьогоріч випускники мають можливість обрати лише один предмет для проходження пробного тестування. А загалом державну підсумкову атестацію у формі ЗНО в 2021 році складатимуть понад 10 тисяч одинадцятикласників.

    Теги: ЗНО-2021 освіта школа Київщина
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