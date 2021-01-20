Пробне ЗНО проходитимуть близько 6,5 тис. випускників Київщини

Пробне ЗНО відбудеться у квітні 2021 року

Найбільша кількість випускників області для пробного ЗНО обрали українську мову і літературу та математику

На Київщині майже 6,5 тис. випускників проходитимуть пробне зовнішнє незалежне оцінювання у квітні. Оплатити послугу дозволяється до 23 січня.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації Жанна Осипенко.

Вона уточнила, що участь у пробному тестуванні дозволяє випускникам ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також структурою і змістом завдань.

Наразі відомо, що випускники області для пробного ЗНО обрали:

українську мову і літературу (1688 осіб),

математику (1666 осіб),

англійську мову (1254 осіб).

Натомість у пробному оцінюванні з історії братимуть участь 429 випускників, із біології – 208, із фізики – 104.

Решта зареєстрованих надали перевагу іншим предметам – географії, хімії, німецькій і іспанській мовам.

Нагадаємо, у зв’язку пандемією коронавірусу цьогоріч випускники мають можливість обрати лише один предмет для проходження пробного тестування. А загалом державну підсумкову атестацію у формі ЗНО в 2021 році складатимуть понад 10 тисяч одинадцятикласників.