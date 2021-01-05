Пробне ЗНО: реєстрація триватиме до 19 січня
Для проходження пробного ЗНО можна обрати лише один предмет
Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання розпочалася сьогодні, 5 січня, і триватиме до 19 січня включно. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Для реєстрації потрібно:
- заповнити реєстраційну форму,
- зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації,
- роздрукувати квитанцію,
- оплатити послугу проведення пробного ЗНО,
- за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.
Бажаючі можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна скласти з одного з таких предметів:
- українська мова;
- українська мова і література;
- історія України;
- математика;
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія;
- іноземні мови: англійська, іспанська, німецька та французька.
Результати пробного ЗНО будуть опубліковані на сторінках учасників 16 квітня.
Вартість пробного ЗНО у 2021 році буде коливатися від 195 до 255 гривень.
Як повідомлялося, ЗНО з деяких предметів може стати платним.