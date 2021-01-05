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    Пробне ЗНО: реєстрація триватиме до 19 січня

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    <span>Тестування з усіх предметів відбудуться 10 квітня</span> - Пробне ЗНО: реєстрація триватиме до 19 січня
    Тестування з усіх предметів відбудуться 10 квітня

    Для проходження пробного ЗНО можна обрати лише один предмет

    Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання розпочалася сьогодні, 5 січня, і триватиме до 19 січня включно. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

    Для реєстрації потрібно:

    • заповнити реєстраційну форму,
    • зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації,
    • роздрукувати квитанцію,
    • оплатити послугу проведення пробного ЗНО,
    • за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.
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    Бажаючі можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна скласти з одного з таких предметів:

    • українська мова;
    • українська мова і література;
    • історія України;
    • математика;
    • біологія;
    • географія;
    • фізика;
    • хімія;
    • іноземні мови: англійська, іспанська, німецька та французька.

    Результати пробного ЗНО будуть опубліковані на сторінках учасників 16 квітня.

    Вартість пробного ЗНО у 2021 році буде коливатися від 195 до 255 гривень.

    Як повідомлялося, ЗНО з деяких предметів може стати платним.

    Теги: ЗНО-2021 історія література українська мова навчання реєстрація
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