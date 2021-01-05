Пробне ЗНО: реєстрація триватиме до 19 січня

Для проходження пробного ЗНО можна обрати лише один предмет

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання розпочалася сьогодні, 5 січня, і триватиме до 19 січня включно. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Для реєстрації потрібно:

заповнити реєстраційну форму,

зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації,

роздрукувати квитанцію,

оплатити послугу проведення пробного ЗНО,

за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

Бажаючі можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна скласти з одного з таких предметів:

українська мова;

українська мова і література;

історія України;

математика;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

іноземні мови: англійська, іспанська, німецька та французька.

Результати пробного ЗНО будуть опубліковані на сторінках учасників 16 квітня.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році буде коливатися від 195 до 255 гривень.

Як повідомлялося, ЗНО з деяких предметів може стати платним.