У Києві оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укриття!

У Києві о 01:43 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. У небі над Україною літають «шахеди».

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 31 травня.

«Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої – на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп'янському.

Раніше повідомлялося, що Росія почала активний наступ на Запорізькому напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також відомо, що російська армія розпочала літній масштабний наступ і всього за тиждень змогла окупувати 18 українських населених пунктів, захопивши майже 200 квадратних кілометрів території. Найактивніше росіяни просуваються в Донецькій, Харківській та Сумській областях.