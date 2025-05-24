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Продовольчі ярмарки у Києві 24-25 травня: де можна придбати фермерські продукти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Продовольчі ярмарки у Києві 24-25 травня: де можна придбати фермерські продукти
У суботу ярмарки відбудуться у восьми районах столиці
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА/Facebook

У неділю ярмарки відбудуться у п'яти районах столиці

Цими вихідними, 24 та 25 травня працюватимуть продуктові сільськогосподарські ярмарки, на яких кияни та гості міста зможуть придбати різноманітну сільськогосподарську продукцію безпосередньо від виробників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.   

Зокрема, 24 травня (субота) ярмарки триватимуть у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

25 травня (неділя) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, у квітні 2025 року річна інфляція в Україні прискорилася до 15,1%. Основні причини зростання цін – неврожаї, здорожчання алкоголю та тютюну, а також високі витрати бізнесу на зарплати. 

До слова, Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту. 

Теги: вихідні Київ продукти ярмарок

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