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Плавучий острів з'явився на озері у столичному парку «Нивки» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Плавучий острів з'явився на озері у столичному парку «Нивки» (фото)
Плавучий острів на озері у парку «Нивки»
фото: glavcom.ua

Конструкція покликана створювати додаткове середовище для місцевої фауни та покращувати мікроклімат водойми

На озері у східній частині столичного парку «Нивки» з'явився плавучий острів. Це спеціальна платформа, засаджена вологолюбними рослинами. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За інформацією, розміщеною на табличці Департаменту захисту довкілля та «Київзеленбуду», такі конструкції призначені для створення додаткового середовища для комах і птахів.

Інформаційна табличка біля озера у парку
Інформаційна табличка біля озера у парку
ото: glavcom.ua

«Такі конструкції не лише прикрашають міський простір, а й створюють додаткове середовище для птахів та комах і покращують мікроклімат», – зазначається на інформаційній табличці.

«Острів» вже облюбували місцеві птахи
«Острів» вже облюбували місцеві птахи
фото: glavcom.ua

Скільки коштує така конструкція у парку на Нивках, не повідомляється, але на сайті, який продає схожий товар, плаваючий острів діаметром 70 см з вже висадженими рослинами коштує 1 тис грн.

Плавучі острови продаються як вже готові, з рослинами, так і у вигляді порожніх матриць
Плавучі острови продаються як вже готові, з рослинами, так і у вигляді порожніх матриць
скриншот з сайту ekoprud.com/ua

На платформі OLX за плаваючі острови розміром 75х75 см з висадженими ірисами та осокою просять 1,6 тис. грн. 

Плавучий острів з рослинами на платформі OLX
Плавучий острів з рослинами на платформі OLX
скриншот оголошення про продаж

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Управління стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру фігуранту у справі про корупційні «відкати» під час організації тендерів комунального об’єднання «Київзеленбуд». 

Раніше було затримано трьох посадовців «Київзеленбуду». Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі понад 51 млн грн кожному. Також повідомлено про підозру трьом керівникам підрядних організацій, причетним до реалізації корупційної схеми. Досудове розслідування триває. 

Під час проведення контрольних заходів Держаудитслужбою в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» були виявлені збитки у розмірі майже 4 млн при капітальному ремонті скверу в провулку Чеховському та облаштуванні парку «Фестивальний». 

До слова, на Оболонській набережній у районі вулиці Прирічної з'явилася велодоріжка, створена шляхом нанесення розмітки на пішохідній частині. Однак новостворена доріжка викликала хвилю критики з боку жителів міста. Зокрема, у мережі звернули увагу на той факт, що один з антипаркувальних стовпчиків опинився просто посеред доріжки, його вже охрестили «стоячим поліцейським». 

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Теги: Київ благоустрій водойма

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