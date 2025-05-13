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Жінка випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Олени Теліги у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Жінка випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Олени Теліги у Києві
На місце події оперативно прибули медики, але вони лише констатували смерть жінки
фото з відкритих джерел

Наразі невідомо, що стало причиною падіння – самогубство чи нещасний випадок

Сьогодні, 13 травня, у Києві на вулиці Олени Теліги сталася трагічна подія. З вікна багатоповерхового будинку випала жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки

Зазначається, що на місце події оперативно прибули медики, але вони тільки констатували смерть жінки. 

«Недобрий ранок на Олени Теліги. Тут поліцейські фіксують падіння з висоти жінки. На жаль, без шансів на порятунок», – йдеться в повідомленні.

Лікарі швидкої констатували смерть жінки
Лікарі швидкої констатували смерть жінки
фото: Київ24

Повідомляється, що на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють обставини трагедії. Наразі невідомо, що стало причиною падіння – самогубство чи нещасний випадок.

Варто зазначити, що це вже другий подібний інцидент у столиці за останні дні. 12 травня у районі Позняки молодий чоловік також випав з вікна однієї з багатоповерхівок

Також 5 травня, в Дарницькому районі Києва сталася трагедія – з вікна багатоповерхового будинку випала молода жінка.  

Нагадаємо, 9 травня на території залізничного вокзалу під Києвом неповнолітню уразило струмом, з опіками дівчину госпіталізовано до медичного закладу. За попередньою інформацією, 14-річна дівчина перебувала на даху потяга. Постраждалу з термічними опіками 3-4 ступеню госпіталізовано до медичного закладу.

Теги: Київ смерть трагедія жінка

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