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Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Очікується, що негода протримається до кінця поточної доби
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

У Києві та області І рівень небезпечності, жовтий

У найближчу годину на Київщині очікується гроза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, негода протримається до кінця поточної доби.

Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки
У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Мешканців та гостей Київської області варто бути обережними, зачиняти вікна та двері, а також уникати перебування поблизу ліній електропередач та великих дерев під час негоди. 

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, 3 травня київське небо повністю затулили грозові хмари. Столицю накрила негода, яка принесла з собою зливу та першу травневу грозу. Негода накоїла лиха в місті. Так, у районі Виноградар внаслідок влучання блискавки сталося займання. Як стверджують місцеві, горів трансформатор.

До слова, на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині продовжує падати сніг. У горах тримається відчутний мороз. 

Теги: Укргідрометцентр негода гроза Київ Київщина погода

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