Посольство США попереджає про загрозу «значних повітряних атак»
Посольство США закликає громадян Америки проявляти обережність
Посольство США в Україні заявило, що наразі існує «постійний ризик значних повітряних атак». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву дипломатичного представництва.
У посольстві наголосили, що Росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України. «Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.
Громадянам США рекомендовано:
- регулярно перевіряти інформацію в місцевих засобах масової інформації;
- завчасно визначити найближчі укриття;
- у разі оголошення тривоги негайно прямувати до безпечного місця;
- чітко дотримуватись вказівок місцевої влади та рятувальних служб.
Нагадаємо, 4 червня, Росія завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Як передає «Главком», про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ. Так, на момент удару військовослужбовці перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. Однак, як зазначає командування, «завдяки заходам безпеки вдалося уникнути найгіршого».
«На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання», – йдеться у заяві.
Як відомо, російські терористи знову атакували Харківщину: є руйнації будівель та виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Внаслідок атаки у Новобаварському районі міста Харкова загорілися виробнича та складська будівлі, станція технічного обслуговування й житловий будинок. Попередньо, постраждала одна людина.
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