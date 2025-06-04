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Посольство США попереджає про загрозу «значних повітряних атак»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Посольство США попереджає про загрозу «значних повітряних атак»
У посольстві наголосили, що Росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України
фото з відкритих джерел

Посольство США закликає громадян Америки проявляти обережність

Посольство США в Україні заявило, що наразі існує «постійний ризик значних повітряних атак». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву дипломатичного представництва. 

У посольстві наголосили, що Росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України. «Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

Громадянам США рекомендовано:

  • регулярно перевіряти інформацію в місцевих засобах масової інформації;
  • завчасно визначити найближчі укриття;
  • у разі оголошення тривоги негайно прямувати до безпечного місця;
  • чітко дотримуватись вказівок місцевої влади та рятувальних служб.

Нагадаємо, 4 червня, Росія завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Як передає «Главком», про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ. Так, на момент удару військовослужбовці перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. Однак, як зазначає командування, «завдяки заходам безпеки вдалося уникнути найгіршого».

«На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання», – йдеться у заяві.

Як відомо, російські терористи знову атакували Харківщину: є руйнації будівель та виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Внаслідок атаки у Новобаварському районі міста Харкова загорілися виробнича та складська будівлі, станція технічного обслуговування й житловий будинок. Попередньо, постраждала одна людина.

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Теги: США посольство Київ ракетна атака

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