У столиці завершено демонтаж одного з ринків, який тривав понад пів року (фото)

Загальна площа демонтованих об’єктів сягає 4 тис.кв.м

У столиці завершено демонтаж гуртового ринку поблизу Центрального залізничного вокзалу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київблагоустрій».

Повідомляється, що за понад пів року послідовної роботи фахівцям «Київблагоустрою» вдалося звільнити територію від майже 150 тимчасових споруд контейнерного типу. Загальна площа демонтованих об’єктів сягає 4 тис.кв.м.

Демонтаж ринку тривав понад пів року фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

«За своїми масштабами та важливістю для міста, ця локація стала однією з найвизначніших в історії діяльності комунального підприємства», – зазначається у дописі.

Загальна площа демонтованих об’єктів сягає 4 тис.кв.м фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Комунальники зауважили, що колишній гуртовий ринок тривалий час перебував у занедбаному стані, формуючи довкола себе атмосферу безладу.

Колишній гуртовий ринок тривалий час перебував у занедбаному стані фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Ринок буз рошташований поруч із головним вокзалом України фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Контейнери на ринку мали занедбаний вигляд фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Демонтаж ринку тривав понад пів року фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Колишній гуртовий ринок тривалий час перебував у занедбаному стані фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Понад пів року комунальники працювали над звільненням території від старих контейнерів фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Розміщені в кілька ярусів контейнери та сміття поміж ними впродовж років формували негативний імідж столиці, особливо з огляду на розташування поруч із головним вокзалом України.

Нагадаємо, з початку 2025 року у столиці прибрали 2 286 тимчасових елементів благоустрою, термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні. Роботи виконували демонтажні бригади комунального підприємства спільно з власниками цих споруд.

21 травня у Києві відбулися перші електронні аукціони в системі Prozorro.Продажі, що надають підприємцям право орендувати комунальні локації для розміщення тимчасових споруд. За словами мера Києва Віталія Кличка, вже укладено 12 договорів оренди на пʼять років щодо об'єктів у Печерському районі. Найвища місячна вартість оренди, за словами Кличка, зафіксована на даний момент, становить 203 тис. грн без ПДВ за локацію на вулиці Бастіонній.

До слова, працівники КП «Київблагоустрій» вже втретє демонтували сходи біля кафе в Оболонському районі Києва. Кафе розташоване на першому поверсі житлового будинку, де раніше була квартира. Власник провів реконструкцію, перетворивши квартиру на кафе. Однак, ймовірно, він не оформив необхідні дозволи для зміни призначення приміщення та встановлення сходів.