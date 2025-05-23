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Столична поліція розшукує жінку, яка стріляла з пістолета біля будинку (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столична поліція розшукує жінку, яка стріляла з пістолета біля будинку (відео)
Жинка здійснила один постріл у бік житлового будинку у Дніпровському районі і пішла геть
фото: Національна поліція України/Facebook

На місце події прибула слідчо-оперативна група

У столичних пабліках з’явилось відео, на якому жінка біля під’їзду одного з житлових будинків на вулиці Алматинській робить постріл із пістолета у бік будинку, після чого зникає. У поліції Києва відреагували на кримінальний сюжет і почали пошуки незнайомої жінки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.  

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини інциденту, а також встановлює особу порушниці. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Внаслідок стрілянини ніхто з людей не постраждав.

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Нагадаємо, поліцейські затримали зловмисників, які сьогодні,19 травня, влаштували стрілянину у Дарницькому районі столиці. Завдяки моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому з автомобіля Audi під час руху двоє невідомих стріляють з пістолета. На щастя, внаслідок зухвалого інциденту ніхто з перехожих не постраждав. Проведена поліцейська спецоперація дала результати: протягом години поліцейські встановили місцезнаходження зловмисників. Водія та пасажира Audi затримали неподалік місця скоєння правопорушення, в одному з місцевих ресторанів, де вони відпочивали.

Також 14 травня в одному з готелів Святошинського району столиці сталася стрілянина. У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав. За даними правоохоронців, стрілянину у готелі відкрив 26-річний житель Хмельницької області, який приїхав до столиці по роботі.

Теги: Київ стрілянина пістолет

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