Кличко показав енергоефективну 25-поверхівку (фото)

У 25-ти поверхівці за допомогою міських програм мешканці встановили потужну сонячну електростанцію

Мер Києва Віталій Кличко оглянув енергостійкий житловий будинок об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Домашній затишок» у Голосіївському районі столиці. У 25-ти поверхівці на 620 квартир за допомогою міських програм мешканці встановили потужну сонячну електростанцію, яка дозволить забезпечити роботу ліфтів та інших важливих систем під час відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Віталія Кличка.

Віталій Кличко оглянув у Голосіївському районі енергостійкий 25-поверховий житловий будинок з потужною сонячною електростанцією фото: офіційний портал Києва

Повідомляється, що у будинку, в рамках міської програми «70/30»,було проведено енергоаудит, замінено освітлення на енергоефективне та оновлено інженерні мережі. Модернізували й індивідуальні теплові пункти та теплообмінники. Жителі встановили в будинку генератор, отримавши компенсацію від міста.

Жителі будинку оновили інженерні мережі, модернізували індивідуальні теплові пункти та теплообмінники фото: kyiv.klichko.org

Жителі будинку оновили інженерні мережі, модернізували індивідуальні теплові пункти та теплообмінники фото: kyiv.klichko.org

Жителі будинку оновили інженерні мережі, модернізували індивідуальні теплові пункти та теплообмінники фото: офіційний портал Києва

Також, за словами мера, у 2024 році за допомогою міських програм жителі будинку розпочали встановлення потужної сонячної електростанції. Сьогодні на даху будинку понад 50 панелей, це дозволяє забезпечити роботу ліфтів та інших важливих систем під час відключення енергопостачання. А вже цього року жителі будинку планують збільшити потужність станції.

Жителі будинку планують у цьому році збільшити потужність станції фото: Віталій Кличко/Facebook

Кличко нагадав, що Київ впроваджує п'ять програм з підтримки мешканців багатоквартирних будинків. Ці програми дозволяють модернізувати будинки, підвищувати енергостійкість та енергонезалежність житла киян.

Зокрема, у столиці для жителыв працюють такы програми:

конкурс енергоефективних проєктів «70/30%»;

програма компенсації за придбання резервних джерел живлення (генератори, сонячні електростанції);

програма Капремонти за принципом співфінансування;

револьверний фонд (Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва), який надає пільгові позики та кредити багатоквартирним будинкам;

програма підтримки новостворених ОСББ, за умовами якої вони отримують фінансову допомогу від міста на ремонт та модернізацію.

Наголошується що ці програми доступні не тільки для будинків, де створені ОСББ чи ЖБК. Навіть в тих будинках, де органу самоорганізації не створили, але обрали управителя, мешканці можуть користуватися механізмами підтримки від міста.

У Києві вже близько 800 енергостійких житлових будинків, що не залежать від відключень електроенергії.

Нагадаємо, мешканці будинків – учасників міських програм енергоефективності в січні 2025 року зекономили на опаленні до 35%. Середня вартість за опалення одного квадратного метра у них склала 22,5 грн. Лідерами в заощадженні стали будинки у Солом’янському, Дніпровському та Деснянському районах столиці. Будинки, що економлять на опаленні, взяли участь у міських програмах енергоефективності. До 75% проведення робіт (залежно від програми) компенсує місто. Як долучитись до таких програм, можна дізнатись за посиланням.