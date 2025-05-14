Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко показав енергоефективну 25-поверхівку (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кличко показав енергоефективну 25-поверхівку (фото)
Жителі будинку планують у цьому році збільшити потужність станції
фото: КМДА

 У  25-ти поверхівці за допомогою міських програм мешканці встановили потужну сонячну електростанцію

Мер Києва Віталій Кличко оглянув енергостійкий житловий будинок об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Домашній затишок» у Голосіївському районі столиці. У  25-ти поверхівці на 620 квартир за допомогою міських програм мешканці встановили потужну сонячну електростанцію, яка дозволить забезпечити роботу ліфтів та інших важливих систем під час відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Віталія Кличка

Віталій Кличко оглянув у Голосіївському районі енергостійкий 25-поверховий житловий будинок з потужною сонячною електростанцією
Віталій Кличко оглянув у Голосіївському районі енергостійкий 25-поверховий житловий будинок з потужною сонячною електростанцією
фото: офіційний портал Києва

Повідомляється, що у будинку, в рамках міської програми «70/30»,було проведено енергоаудит, замінено освітлення на енергоефективне та оновлено інженерні мережі. Модернізували й індивідуальні теплові пункти та теплообмінники. Жителі встановили в будинку генератор, отримавши компенсацію від міста.

Жителі будинку оновили інженерні мережі, модернізували індивідуальні теплові пункти та теплообмінники
Жителі будинку оновили інженерні мережі, модернізували індивідуальні теплові пункти та теплообмінники
фото: kyiv.klichko.org
Жителі будинку оновили інженерні мережі, модернізували індивідуальні теплові пункти та теплообмінники
Жителі будинку оновили інженерні мережі, модернізували індивідуальні теплові пункти та теплообмінники
фото: kyiv.klichko.org
Жителі будинку оновили інженерні мережі, модернізували індивідуальні теплові пункти та теплообмінники
Жителі будинку оновили інженерні мережі, модернізували індивідуальні теплові пункти та теплообмінники
фото: офіційний портал Києва

Також, за словами мера, у 2024 році за допомогою міських програм жителі будинку розпочали встановлення потужної сонячної електростанції. Сьогодні на даху будинку понад 50 панелей, це дозволяє забезпечити роботу ліфтів та інших важливих систем під час відключення енергопостачання. А вже цього року жителі будинку планують збільшити потужність станції.

Жителі будинку планують у цьому році збільшити потужність станції
Жителі будинку планують у цьому році збільшити потужність станції
фото: Віталій Кличко/Facebook

Кличко нагадав, що Київ впроваджує п'ять програм з підтримки мешканців багатоквартирних будинків. Ці програми дозволяють модернізувати будинки, підвищувати енергостійкість та енергонезалежність житла киян.

Зокрема, у столиці для жителыв працюють такы програми:

  • конкурс енергоефективних проєктів «70/30%»;
  • програма компенсації за придбання резервних джерел живлення (генератори, сонячні електростанції);
  • програма Капремонти за принципом співфінансування;
  • револьверний фонд (Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва), який надає пільгові позики та кредити багатоквартирним будинкам;
  • програма підтримки новостворених ОСББ, за умовами якої вони отримують фінансову допомогу від міста на ремонт та модернізацію.

Наголошується що ці програми доступні не тільки для будинків, де створені ОСББ чи ЖБК. Навіть в тих будинках, де органу самоорганізації не створили, але обрали управителя, мешканці можуть користуватися механізмами підтримки від міста. 

У Києві вже близько 800 енергостійких житлових будинків, що не залежать від відключень електроенергії.

Нагадаємо, мешканці будинків – учасників міських програм енергоефективності в січні 2025 року зекономили на опаленні до 35%. Середня вартість за опалення одного квадратного метра у них склала 22,5 грн. Лідерами в заощадженні стали будинки у Солом’янському, Дніпровському та Деснянському районах столиці. Будинки, що економлять на опаленні, взяли участь у міських програмах енергоефективності. До 75% проведення робіт (залежно від програми) компенсує місто. Як долучитись до таких програм, можна дізнатись за посиланням

Читайте також:

Теги: Київ будівництво Віталій Кличко опалення ремонт будинок місто генератор відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Епідеміологічне розслідування продовжується, встановлюються фактори, що сприяли поширенню інфекції
У Києві зафіксовано спалах небезпечної інфекційної хвороби
11 травня, 18:50
Актори зі сцени звинуватили керівника у сексуальному насильстві
«Шокуючий протест». Актори столичного театру несподівано завершили виставу (відео)
9 травня, 08:38
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві 3-4 травня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
3 травня, 07:07
Працівниці обміну валют оперативно викликали охорону, яка затримала нападника
У Києві студент погрожував підірвати обмінник, вимагаючи гроші
1 травня, 16:25
Наслідки російської атаки 29 квітня 2025 року. Київ, Деснянський район
Дронова атака призвела до серйозних руйнувань на базі відпочинку у Києві (фото)
29 квiтня, 17:49
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві 29 квітня – 4 травня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
28 квiтня, 18:26
Мая Санду: Росія знову демонструє, що не прагне миру
«М’ясник у Кремлі». Світові політики відреагували на нічну атаку на Київ
24 квiтня, 11:44
Новий гіганський проєкт Саудівської Аравії вражає
«Вічний сад»: Саудівська Аравія анонсувала новий мегапроєкт
23 квiтня, 10:29
Мітингувальники вимагають від Віталія Кличка та інших керівників КМДА рішучих дій для очищення владних структур від корупціонерів
Під КМДА проходить мітинг з вимогою звільнити корупціонерів (відео)
17 квiтня, 11:22

Новини

Кличко показав енергоефективну 25-поверхівку (фото)
Кличко показав енергоефективну 25-поверхівку (фото)
Рух транспорту вулицею Будівельників буде частково обмежено 14 та 15 травня
Рух транспорту вулицею Будівельників буде частково обмежено 14 та 15 травня
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Вінниці до Києва 
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Вінниці до Києва 
Спалах гепатиту А у Києві. Названо можливі джерела інфікування
Спалах гепатиту А у Києві. Названо можливі джерела інфікування
Тур вихідного дня. Чому варто відвідати «Яр півоній» на Черкащині
Тур вихідного дня. Чому варто відвідати «Яр півоній» на Черкащині
На Оболоні з'явилася тематична клумба до 50-річчя району (фото)
На Оболоні з'явилася тематична клумба до 50-річчя району (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
203K
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
18K
Зеленський назвав українських олігархів, які на початку вторгнення погрожували йому від імені Путіна
7964
Подоляк: На перемовинах у Туреччині Зеленський зустрічатиметься лише з Путіним
4955
Поліція провела масштабну спецоперацію: вилучено сотні кілограмів наркотиків

Новини

Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua