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Мешканці Чорноморська приготували дві тонни зеленого борщу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мешканці Чорноморська приготували дві тонни зеленого борщу
Скуштувати борщ могли усі охочі
фото: culturemeter.od.ua

У страву додавали страусині, курячі та перепелині яйця

У Чорноморську 12 квітня святкують День міста. Це статус населений пункт Іллічівське отримав 52 роки тому. З цієї нагоди в центрі Чорноморська сьогодні проходить ярмарок «Незламний Південь». Як інформує «Главком», мер Василь Гуляєв повідомив, що місцеві кухарі приготували рекордну кількість зеленого борщу – дві тонни.

У Чорноморську зварили дві тонни борщу
У Чорноморську зварили дві тонни борщу
фото: culturemeter.od.ua

У страву додавали страусині, курячі та перепелині яйця. Досягнення зафіксували в Національному Реєстрі Рекордів України.

У борщ поклали три види яєць
У борщ поклали три види яєць
фото: culturemeter.od.ua

Скуштувати борщ могли усі охочі. А на солодке організатори свята приготували жартівні десерти – кекси з «кров’ю» та велетенські очі на тарілках.

На святі були цікаві десерти
На святі були цікаві десерти
фото: culturemeter.od.ua

Нагадаємо, у Житомирі зафіксовано Національний рекорд України у номінації «Найдовше волосся у немовляти». Рекордсменом став тримісячний Марк зі Звягеля, довжина його волосся – 8 см. Медики дивуються, бо за роки своєї практики ще не бачили у немовляти такого довгого волосся. Реакція медиків та підписників в Instagram підштовхнула Тетяну Маркову до рішення зареєструвати цей факт в Національному реєстрі рекордів.

Раніше українці встановили незвичний рекорд у застосунку «Дія». Так, у грудні 2024 року українці скористалися сервісом понад 1,8 млн разів. 

Також дворічна одеситка встановила рекорд України з плавання. 

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Теги: Одещина українці рекорд ярмарок

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