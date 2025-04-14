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«Економічний тероризм»: канадці ображені продажем певних товарів на Amazon

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Економічний тероризм»: канадці ображені продажем певних товарів на Amazon
фото з відкритих джерел

Канадці вимагають від Amazon припинити продажі товарів, де їхню країну називають 51-го штатом США

Канадці вимагають від Amazon припинити продаж товарів, де Канаду представлено як 51-й штат США. Петиція проти цього зібрала 70 тис. підписів, але маркетплейс Amazon не бачить порушень. Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на New York Post.

Обурені канадці вимагають від компанії Amazon припинити продаж товарів, на яких їхню країну представлено як 51-й штат США.  Велика кількість кепок, футболок, сорочок і наклейок продається в Інтернеті через американського гіганта роздрібної торгівлі з такими образливими для багатьох канадців гаслами: «Зробимо Канаду знову великою» та «Кленовий сироп та свобода – 51-й штат». На думку канадців, такий прецедент «огидний», «небезпечний» і є нічим іншим, як «економічним тероризмом». Петиція щодо припинення продажу таких товарів уже зібрала 70 тис. підписів.

«Для нас це не жарт. Це загроза нашій автономії та ідентичності як канадців. Хоча дехто може стверджувати, що ці продукти нешкідливі, навіть комічні, вони ігнорують і применшують постійний економічний тероризм, якому Канада протистоїть» – заявила Сью Вільямс-Данн, жінка з Онтаріо, яка є однією зі співавторок петиції.

В Amazon повідомили, що знають про скарги, але не знайшли підстав для видалення товарів, оскільки вони не порушують внутрішню політику.

Нагадаємо, більшість канадських споживачів заявили, що стали рідше купувати товари американського виробництва та замовляти товари на Amazon. Розворот стався після принизливих випадів на адресу Канади з боку нового глави Білого дому Дональда Трампа, і ще більше посилився після рішення Трампа про введення нових мит на імпорт

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Теги: петиція Amazon продукти імпорт Канада США

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