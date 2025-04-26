У Києві 26-27 квітня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Цими вихідними, 26-27 квітня у столиці пройдуть продуктові ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.
Зокрема, 26 квітня (субота), ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
- Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
- Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
27 квітня (неділя) ярмарки відбудуться в:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.
Нагадаємо, Київський Бессарабський ринок, який є пам’яткою архітектури національного значення, знову відкрили для відвідувачів після того, як Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» завершило інструментальні дослідження стану підлоги ринку.
До слова, «Укрпошта» закупила партію ковбасних виробів та невдовзі почне продавати їх у відділеннях.
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