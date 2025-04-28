Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві 29 квітня – 4 травня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві 29 квітня – 4 травня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА/Facebook

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста 

Цього тижня, з 29 квітня по 4 травня, у Києві триватимуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Так, 29 квітня (вівторок) ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47; 
  • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

30 квітня (середа) в:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); 
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

1 травня (четвер) у:

  • Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
  • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської і Турівської);
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта. 

2 травня (п’ятниця) в:

  • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.


3 травня (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

4  травня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, мережа супермаркетів «Сільпо» здивувала ціною на гіркий перець чилі, який пропонується по ціні 699 грн за кілограм.

Читайте також:

Теги: Київ продукти ярмарок овочі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мюзикл композитора Коула Портера «Цілуй мене, Кет!» на головній сцені Національної оперети України
Культурні події у Києві: календар на тиждень 7-13 квітня
5 квiтня, 19:19
Вранці, 6 квітня ворог здійснив удар балістикою по столиці
Менше двох місяців між атаками: росіяни вдарили ракетою по офісу каналів іномовлення у Києві
7 квiтня, 11:34
Розбір завалів тривав майже три дні
Атака РФ на Київ 6 квітня: розбір завалів у Оболонському районі завершено (фото)
8 квiтня, 15:48
Вартість великоднього кошика в Україні зросла на 64,5% з початку повномасштабної війни
Вартість великоднього кошика б'є рекорди. Чи знизяться ціни після свята?
16 квiтня, 04:54
Дзюдоїст двічі брав участь на Олімпіадах: у 2012 та 2016 роках він посів 17-те місце
Чемпіон світу з дзюдо може стати очільником столичного Святошинського району
11 квiтня, 16:51
Учасники злочинної організації допомагали чоловікам тікати за кордон через фіктивне батьківство
У Києві ділки наживалися на ухилянтах, оформлюючи фіктивне батьківство
22 квiтня, 11:57
Мая Санду: Росія знову демонструє, що не прагне миру
«М’ясник у Кремлі». Світові політики відреагували на нічну атаку на Київ
24 квiтня, 11:44
Нічна атака РФ на Київ: уламок ракети наробив лиха на Жулянському кладовищі у поминальні дні
Нічна атака РФ на Київ: уламок ракети наробив лиха на Жулянському кладовищі у поминальні дні
24 квiтня, 09:33
Люди на Святошино чекають інформації про тих, хто міг бути у будинку на момент удару ракети
Школярі чекають на звістку про зниклого під завалами у Святошині друга: щемливі кадри
24 квiтня, 14:48

Новини

У Києві 29 квітня – 4 травня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У Києві 29 квітня – 4 травня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
Пошкодження водогону будівельниками метро на Виноградарі ліквідовано
Пошкодження водогону будівельниками метро на Виноградарі ліквідовано
«Книжкова країна» на ВДНГ зібрала понад 72 тис. відвідувачів: які книжки купували найчастіше
«Книжкова країна» на ВДНГ зібрала понад 72 тис. відвідувачів: які книжки купували найчастіше
На станції «Хрещатик» починається плановий капітальний ремонт ескалатора
На станції «Хрещатик» починається плановий капітальний ремонт ескалатора
«Залишилась тільки донечка». Військовий через обстріл Києва втратив дружину і дім
«Залишилась тільки донечка». Військовий через обстріл Києва втратив дружину і дім
Куди сходити у Києві протягом 28 квітня – 4 травня: перелік культурних подій
Куди сходити у Києві протягом 28 квітня – 4 травня: перелік культурних подій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 квітня 2025
54K
Колишній працівник ТЦК назвав найстрашнішу роботу, якої уникали його колеги
35K
Легендарний командир розповів, чи здатна Україна перемогти Росію
30K
Лавров зізнався, що Росія продовжить атакувати Україну
24K
Прогноз магнітних бур на 28-30 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Сьогодні, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Сьогодні, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квiтня, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua